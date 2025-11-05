Синєгубов: у Богодухові зросла кількість постраждалих внаслідок атаки РФ

Кількість постраждалих внаслідок російської атаки БпЛА в Богодухові зросла до пʼяти, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.



За його даними, 18-річний хлопець звернувся по медичну допомогу до лікарів, у нього діагностували гостру реакцію на стрес.



Також внаслідок удару було пошкоджено двоповерховий житловий будинок та будівлю гаражу, додав Синєгубов.



Раніше місцева влада повідомила, що через російську атаку на Богодухів на Харківщині постраждали четверо людей – 33-річна та 53-річна жінки, а також 10-річна дівчинка отримали гостру реакцію на стрес, 43-річний чоловік зазнав вибухової травми – його госпіталізували.



За даними ОВА, внаслідок влучання БпЛА в складську будівлю, де зберігались зернові культури, спалахнула пожежа.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.