ОВА: війська РФ протягом дня дронами, артилерією та КАБами атакували Дніпропетровщину – поранена людина

Російські війська протягом дня дронами, артилерією та керованими авіабомбами атакували Дніпропетровщину – поранений 50-річний чоловік, якого госпіталізували в стані середньої тяжкості, повідомляє голова обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко.

За його даними, Нікопольщину сили РФ атакували FPV-дронами та артилерією – тут був поранений 50-річний чоловік, пошкоджені АЗС, п’ятиповерхівка, 10 приватних будинків, господарські споруди, теплиці, гараж.



Також російська армія для удару по Васильківській та Межівській громадах Синельниківського району застосувала КАБи та БпЛА – пошкоджена інфраструктура, фермерське господарсьво, осередок дитячої творчості, пошта, додають в ОВА.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



