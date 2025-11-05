Сили РФ завдали удару по Богодухову на Харківщині, серед постраждалих є 10-річна дитина – ОВА

Через російську атаку на Богодухів на Харківщині постраждали четверо людей, серед них є 10-річна дитина, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.



За попередніми даними, було влучання БпЛА в складську будівлю.



Додаткова інформація зʼясовується.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.