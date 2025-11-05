Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Події

Військові РФ атакували дроном авто, яке розвозило хліб, водій загинув – прокуратура Сумщини

Рятувальники гасять пожежу, що виникла після удару РФ по Сумщині, архівне фото
Рятувальники гасять пожежу, що виникла після удару РФ по Сумщині, архівне фото

Російські військові атакували дроном автомобіль, який розвозив хліб, на Сумщині, внаслідок чого одна людина загинула, троє – зазнали поранення, повідомила обласна прокуратура.

«За даними слідства, 5 листопада 2025 року близько 15:30, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, в Середино-Будській громаді Шосткинського району окупанти атакували безпілотником цивільний транспортний засіб, який розвозив хліб місцевому населенню. Унаслідок чого загинув 34-річний водій зазначеної автівки, ще троє цивільних отримали поранення», – йдеться в повідомленні.

Згодом у прокуратурі додали, що о 15:40 російські військові завдали удар FPV-дроном по трактору, який виконував сільськогосподарські роботи в Зноб-Новгородській громаді, внаслідок чого поранення зазнав 26-річний тракторист.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Форум

Recommended

XS
SM
MD
LG