Військові РФ атакували дроном авто, яке розвозило хліб, водій загинув – прокуратура Сумщини

Російські військові атакували дроном автомобіль, який розвозив хліб, на Сумщині, внаслідок чого одна людина загинула, троє – зазнали поранення, повідомила обласна прокуратура.

«За даними слідства, 5 листопада 2025 року близько 15:30, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, в Середино-Будській громаді Шосткинського району окупанти атакували безпілотником цивільний транспортний засіб, який розвозив хліб місцевому населенню. Унаслідок чого загинув 34-річний водій зазначеної автівки, ще троє цивільних отримали поранення», – йдеться в повідомленні.

Згодом у прокуратурі додали, що о 15:40 російські військові завдали удар FPV-дроном по трактору, який виконував сільськогосподарські роботи в Зноб-Новгородській громаді, внаслідок чого поранення зазнав 26-річний тракторист.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.