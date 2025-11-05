Доступність посилання

П’ятеро рятувальників загинули, понад 30 поранені за три місяці через прицільні атаки РФ – Клименко

Рятувальники ДСНС атаковані російським дроном на Київщині, 16 вересня 2025 року
Рятувальники ДСНС атаковані російським дроном на Київщині, 16 вересня 2025 року

Російські військові більше ніж 60 разів за минулі три місяці вдарили по підрозділах Державної служби України з надзвичайних ситуацій, внаслідок чого загинули п’ятеро і були поранені понад 30 рятувальників, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

«І сьогодні ворог знову прицільно поцілив по тих, хто рятує життя. У Запорізькій області, в селі Приморське, окупанти цілеспрямовано атакували FPV-дроном службовий автомобіль ДСНС. Чотири рятувальники зазнали поранень різного ступеня тяжкості. Їм надають медичну допомогу», – написав він у телеграмі 5 листопада.

Крім того, за даними міністра, у Краматорську російська авіація вдарила по території пожежної частини, внаслідок чого пошкоджена будівля, навчальна вежа, більше ніж десяток одиниць спецтехніки, виникла пожежа, люди не постраждали.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

