П’ятеро рятувальників загинули, понад 30 поранені за три місяці через прицільні атаки РФ – Клименко

Російські військові більше ніж 60 разів за минулі три місяці вдарили по підрозділах Державної служби України з надзвичайних ситуацій, внаслідок чого загинули п’ятеро і були поранені понад 30 рятувальників, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

«І сьогодні ворог знову прицільно поцілив по тих, хто рятує життя. У Запорізькій області, в селі Приморське, окупанти цілеспрямовано атакували FPV-дроном службовий автомобіль ДСНС. Чотири рятувальники зазнали поранень різного ступеня тяжкості. Їм надають медичну допомогу», – написав він у телеграмі 5 листопада.

Крім того, за даними міністра, у Краматорську російська авіація вдарила по території пожежної частини, внаслідок чого пошкоджена будівля, навчальна вежа, більше ніж десяток одиниць спецтехніки, виникла пожежа, люди не постраждали.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.