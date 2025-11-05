Війська РФ атакували рятувальників у Краматорську – міська рада

Російські військові завдали удару по рятувальниках у Краматорську, повідомила міська рада.

«5 листопада о 09:10 російські війська завдали трьох ударів по місту. Під обстріл потрапила рятувальна частина і промислова зона. За попередньою інформацією, поранено дві жінки – 72 та 66 р.н. Надається медична допомога», – йдеться в повідомленні.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.