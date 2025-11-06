Дрони атакували Костромську ДРЕС у Росії

У місті Волгореченську Костромської області Росії дрони атакували місцеву ДРЕС, повідомив телеграм-канал Astra.

Про атаку у Волгореченську інформував і губернатор Костромської області Сергій Сітніков, але не вказав об’єкт, який зазнав удару.

«На ранок жителі міста чули роботу захисної системи – пролунало кілька хлопків. Наразі на місці працюють оперативні служби, які усувають наслідки на об’єктах енергетичної інфраструктури. Електропостачання не порушене. Постраждалих немає», – йдеться в повідомленні чиновника.

Місцеві жителі зняли вогняну заграву над Костромською ДРЕС, свідчить проведений телеграм-каналом аналіз кадрів очевидців.

Костромська ДРЕС – третя за встановленою потужністю теплова електростанція Росії.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ).

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».