Дрони атакували інфраструктуру двох обласних центрів Росії

Безпілотники вночі 5 листопада атакували інфраструктуру двох обласних центрів Росії – Орла та Владимира. Про це повідомляє телеграм-канал Astra, про удари дронів інформують також губернатори регіонів.

«Безпілотниками атаковано енергетичну інфраструктуру в передмісті Владимира. Фахівці працюють на місці. З настанням світлого часу розпочнеться ліквідація наслідків. Прохання зберігати спокій. Усі системи життєзабезпечення працюють у нормальному режимі», – написав уночі губернатор Владимирської області Олександр Авдєєв.

Губернатор Орловської області Андрій Кличков підтверджує атаку дронів, але не пише про об’єкти, які були цілями.

«Підсумкова інформація щодо нічної атаки – засобами РЕБ знищено два реактивні БпЛА над Орлом. Пошкодження отримали сім приватних домоволодінь та скління в одному багатоквартирному будинку. Потерпілих немає», – інформує Кличков.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ).

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».