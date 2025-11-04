Росія: влада Стерлітамаку заявляє про вибух на нафтохімічному заводі

На нафтохімічному заводі в Стерлітамаку, російська республіка Башкортостан, пролунав вибух – про це рано вранці 4 листопада повідомила адміністрація міста.

За її заявою, внаслідок вибуху на Стерлітамакському нафтохімічному заводі частково обвалився цех водоочищення. В ньому працювали п’ятеро людей, попередньо, ніхто з них не постраждав.

«На цей час всі аварійні служби виїхали на місце. Причини вибуху встановлюються», – заявила міська влада.

Згодом виконувач обов’язків голови Башкортостану Радій Хабіров заявив, що промисловий комплекс Стерлітамаку зазнав «терористичної атаки двома БПЛА». За його словами, обидва дрони нібито збили, уламки впали в промисловій зоні в районі допоміжного цеху.

«Підприємство працює в штатному режимі», – заявив Хабіров.

У жовтні в Стерлітамаку стався вибух у цеху виробництва вибухових речовин завожу «Авангард». Підприємство спеціалізується на розробці та виробництві обладнання, деталей та інструментів для нафтової та газової галузі. Одним із напрямів його діяльності є виробництво вибухівки.



