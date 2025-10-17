Росія: на заводі з виробництва вибухівки та обладнання в Башкортостані стався вибух

У Стерлітамаку, республіка Башкортостан Росії, ввечері 17 жовтня стався вибух у цеху виробництва вибухових речовин одного з місцевих заводів, передає російська служба Радіо Свобода.

За повідомленнями очевидців, вибух стався на заводі «Авангард». Підприємство спеціалізується на розробці та виробництві обладнання, деталей та інструментів для нафтової та газової галузі. Проте одним із напрямів його діяльності є виробництво вибухівки.

У бік підприємства виїхали машини швидкої допомоги. У сусідніх будівлях вибито скло. Даних про причини вибуху й постраждалих наразі немає.

У 2024 році завод потрапив під санкції Європейського Союзу. Євросоюз заявив, що «Авангард» виконує державне оборонне замовлення щодо утилізації військової техніки та зброї та проводить роботи зі створення та модернізації боєприпасів.



