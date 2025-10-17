Генштаб ЗСУ підтвердив удар по нафтобазі та ще кількох об’єктах у окупованому Криму

Сили оборони завдали ударів по військових цілях та об’єктах паливно-енергетичної інфраструктури РФ на території окупованого Криму, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України в п’ятницю.

Зокрема, за повідомленням, українські війська атакували нафтобазу в селищі Гвардійське. На підприємстві спалахнула пожежа. Командування зафіксувало влучання в резервуар РВС-2000.

«Також завдано успішного удару по «федеральній державній казенній установі «Комбінат Гвардійський» Росрезерву, що в селі Кар’єрне Сакського району», – йдеться в повідомленні.

Поміж іншого, штаб зафіксував ураження складу пально-мастильних матеріалів російських військ у Джанкої, а також радіолокаційної станції «Небо-У» в Євпаторії. Командування додає, що результати місій уточнюються.

«Реалізація асиметричних заходів для послаблення наступального і воєнно-економічного потенціалу країни-агресора триватиме, доки Кремль не припинить збройну агресію проти України», – додає штаб.

У ніч проти 17 жовтня в окупованому Криму безпілотники атакували об’єкти у селищі Гвардійське Сімферопольського району. Після атаки виникла пожежа на розташованій у селищі нафтобазі, повідомляв телеграм-канал «Кримський вітер». Вранці в Сімферополі й Сімферопольському районі було чути низку потужних вибухів, повідомили читачі каналу.

Від початку 2024 року НПЗ у Росії й на окупованих територіях регулярно зазнають атак українських безпілотників. На деяких заводах виходили з ладу установки первинної переробки нафти, які вимагали ремонту.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що «послідовно здійснюють заходи, спрямовані на підрив воєнно-економічного потенціалу Російської Федерації, зокрема її здатності забезпечувати окупаційні війська пальним, боєприпасами й озброєнням, а також з метою припинення збройної агресії проти України».



