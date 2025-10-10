США: на заводі з виробництва вибухівки в Теннессі стався вибух, є загиблі й зниклі безвісти

На заводі з виробництва вибухових речовин компанії Accurate Energetic Systems в районі Бакснорту, американський штат Теннессі, стався вибух – це, зокрема, підтвердив офіс шерифа округу Гікман 10 жовтня.

За даними американських медіа, які посилаються на місцеву владу, є загиблі та зниклі безвісти.

Вибух, який стався близько 7:45 ранку за місцевим часом, був «руйнівним», але до опівдня рятувальникам вдалося забезпечити безпеку на місці події, заявив шериф округу Гамфріс Кріс Девіс на пресконференції.

Він підтвердив, що кілька людей вважаються зниклими безвісти, також є підтверджені загиблі.

NBC News, зокрема, цитує дані про 19 зниклих безвісти. Офіційно кількість загиблих наразі не називають.

Компанія Accurate Energetic Systems, згідно з її сайтом, займається розробкою, виробництвом і зберіганням вибухових речовин для використання в обороні і комерційних цілях.