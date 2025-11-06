Російські дрони атакували Дніпро, число постраждалих зросло – влада

У Дніпрі через російську атаку четверо постраждалих – 34-річна жінка і чоловіки 40, 42 і 57 років, повідомив голова обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко.



За його словами, всі постраждалі госпіталізовані в стані середньої тяжкості.



Також у місті пошкоджена чотириповерхівка.

Згодом Гайваненко уточнив, що в Дніпрі число постраждали зросло до шести людей, троє з них залишаються в лікарні в стані середньої тяжкості.



Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



