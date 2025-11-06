ОВА: на Сумщині російський дрон вдарив по автівці, серед поранених є дитина

На Сумщині двоє людей, серед них – неповнолітня дитина, зазнали поранень через російську атаку на цивільний автомобіль, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Григоров.

«Ворог атакував цивільний автомобіль у Середино-Будській громаді. Попередньо, поранено двох людей, серед них – неповнолітня дитина. Наразі постраждалих транспортують до лікарні», – написав він у телеграмі.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



