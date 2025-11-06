«Підійшли до пошкодженого дрона у лісі». Влада повідомила про поранення двох підлітків на Чернігівщині

На Чернігівщині у Новгород-Сіверському районі двоє 15-річних хлопців отримали уламкові поранення – здетонувала вибухова частина російського БпЛА, повідомив голова обласної військової адміністрації Вячеслав Чаус.
«Підлітки збирали гриби в лісі і підійшли до дрона, дрон розірвався. Поранених хлопців перевозять в обласну дитячу лікарню», – написав він у телеграмі.
Чаус нагадав, що у лісах, особливо на прикордонні, – небезпечно.
Чернігівщина зазнає активних російських атак, насамперед дронами.
Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.
Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.
