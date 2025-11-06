«Підійшли до пошкодженого дрона у лісі». Влада повідомила про поранення двох підлітків на Чернігівщині

На Чернігівщині у Новгород-Сіверському районі двоє 15-річних хлопців отримали уламкові поранення – здетонувала вибухова частина російського БпЛА, повідомив голова обласної військової адміністрації Вячеслав Чаус.



«Підлітки збирали гриби в лісі і підійшли до дрона, дрон розірвався. Поранених хлопців перевозять в обласну дитячу лікарню», – написав він у телеграмі.

Чаус нагадав, що у лісах, особливо на прикордонні, – небезпечно.

Чернігівщина зазнає активних російських атак, насамперед дронами.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.