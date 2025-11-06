У Запорізькому районі внаслідок удару РФ загинула людина – ДСНС

Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомляє про загибель однієї людини внаслідок російського удару по Запорізькому району.

«Після ворожого обстрілу за однією з адрес місцеві мешканці повідомили, що під завалами зруйнованого житлового будинку може перебувати людина. Під час проведення аварійно-рятувальних робіт рятувальники виявили і деблокували тіло загиблого», – йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними ДСНС, за двома іншими адресами внаслідок російської атаки зруйнована будівля магазину і сталося займання житлового будинку. Пожежу рятувальники загасили.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.