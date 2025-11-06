ОВА: у лікарні помер чоловік, який постраждав через російський удару по автівці на Сумщині

У лікарні помер поранений чоловік, який постраждав внаслідок російського удару по цивільному автомобілю у Середино-Будській громаді на Сумщині, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Григоров.

За його даними, 49-річний чоловік перебував у тяжкому стані після атаки російського БпЛА.

Раніше місцева влада повідомила, що через російську атаку на цивільний автомобіль у Середино-Будській громаді поранені двоє людей, серед них – неповнолітня дитина.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.