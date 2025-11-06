Удар РФ по Кам’янському: з-під завалів будинку дістали тіло чоловіка

Після російської атаки з-під завалів будинку у Кам’янському дістали тіло чоловіка, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко.



За його даними, атака РФ забрала життя однієї людини, ще 8 – постраждали.



Аварійно-рятувальні роботи завершені.

Вночі російські безпілотники атакували місто Кам’янське, в місті виникло кілька пожеж. За даними місцевої влади, в одному з під’їздів чотириповерхового житлового будинку частково зруйновано дах та перекриття. Також є ушкодження на транспортному підприємстві.

За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 6 листопада російські військові атакували територію України 135 ударними БпЛА типу Shahed, «Гербера» і безпілотниками інших типів. Українські військові знешкодили 108 БпЛА.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.