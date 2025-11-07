Доступність посилання

На Одещині через удар РФ пошкоджений енергооб’єкт – ОВА

Рятувальники гасять пожежу, що виникла на Одещині після російського удару, архівне фото
Рятувальники гасять пожежу, що виникла на Одещині після російського удару, архівне фото

На Одещині російські військові ввечері 7 листопада атакували ударними дронами критичну інфраструктуру, повідомив очільник ОВА Олег Кіпер.

«Незважаючи на ефективну роботу сил ППО, є пошкодження об’єкта енергетичної інфраструктури на півдні області. Інформація про загиблих та постраждалих, на щастя, не надходила», – написав він у телеграмі.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

