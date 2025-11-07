Доступність посилання

Харківщина: жінка загинула через удар прона по Чугуївському району – ДСНС

ДСНС додає, що рятувальники, медики та вогнеборці пожежної охорони із селища Вільча працювали під загрозою повторних обстрілів
ДСНС додає, що рятувальники, медики та вогнеборці пожежної охорони із селища Вільча працювали під загрозою повторних обстрілів

Внаслідок російського удару по Харківській області загинула жінка, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій 7 листопада:

«43-річна загинула внаслідок російського удару БпЛА по житловому будинку у селі Шевченкове Перше Чугуївського району».

Внаслідок атаки, додає служба, виникла пожежа. ДСНС додає, що рятувальники, медики та вогнеборці пожежної охорони із селища Вільча працювали під загрозою повторних обстрілів.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.


