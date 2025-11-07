Через російський удар по автовокзалу на Херсонщині є загиблий і поранена

Російські військові атакували автовокзал у селищі Нововоронцовка на Херсонщині, повідомила обласна військова адміністрація 7 листопада.
За попередніми даними, через атаку постраждали двоє людей:
«Чоловік дістав поранення ніг, грудної клітини та шиї. У жінки діагностували поранення ноги».
Обох постраждалих доставили до лікарні. Стан місцевого жителя – важкий, іншої постраждалої – середнього ступеня тяжкості.
Згодом голова області Олександр Прокудін повідомив про смерть одного з поранених у лікарні:
«Медики до останнього боролися за життя 50-річного важко пораненого, але травми виявилися смертельними».
Іншій постраждалій – 19-річній дівчині – медики надали меддопомогу і відпустили на амбулаторне лікування.
Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.
Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.
Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.
Форум