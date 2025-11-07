Через російський удар по автовокзалу на Херсонщині є загиблий і поранена

Російські військові атакували автовокзал у селищі Нововоронцовка на Херсонщині, повідомила обласна військова адміністрація 7 листопада.

За попередніми даними, через атаку постраждали двоє людей:

«Чоловік дістав поранення ніг, грудної клітини та шиї. У жінки діагностували поранення ноги».

Обох постраждалих доставили до лікарні. Стан місцевого жителя – важкий, іншої постраждалої – середнього ступеня тяжкості.

Згодом голова області Олександр Прокудін повідомив про смерть одного з поранених у лікарні:

«Медики до останнього боролися за життя 50-річного важко пораненого, але травми виявилися смертельними».

Іншій постраждалій – 19-річній дівчині – медики надали меддопомогу і відпустили на амбулаторне лікування.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.







