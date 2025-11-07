На Харківщині 5 людей поранені через російський удар – ОВА

До п’яти зросла кількість постраждалих через російський авіаудар по селищу Коротич на Харківщині, повідомив 7 листопада голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, поранені двоє жінок і троє чоловіків. Крім того, як повідомив голова ОВА, пошкоджені автозаправна станція і припарковані авто.

У поліції Харківщини уточнили, що серед постраждалих – працівник поліції. Усіх постраждалих шпиталізували.

«Травми різного ступеня тяжкості отримали дві жінки віком 56 і 39 років та двоє чоловіків – 35 і 31 року. Серед поранених – працівник поліції, який перебував на службі», – йдеться в повідомленні

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.