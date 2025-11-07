Дві людини загинули, шестеро поранені на Херсонщині через удари РФ – прокуратура

На Херсонщині 7 листопада внаслідок російських обстрілів двоє людей загинули, шестеро – зазнали поранень, повідомила обласна прокуратура.

«За даними слідства, 7 листопада 2025 року армія РФ атакувала населені пункти Херсонщини артилерією, зокрема реактивною, і дронами… Травми, несумісні з життям, через артилерійський обстріл отримав житель Херсона. У селищі Нововоронцівка чоловік загинув через атаку безпілотника. Протягом дня від російської агресії постраждало також троє жителів обласного центру, один у Білозерці та двоє у Нововоронцівці», – йдеться в повідомленні.

У прокуратурі додали, що обстрілами пошкоджені приватні й багатоквартирні будинки, заклад системи охорони здоров’я, гаражі й автотранспорт.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.