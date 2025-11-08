У Дніпрі зросло число загиблих і поранених після нічного удару РФ – ОВА

До двох зросло число загиблих унаслідок завданого вночі 8 листопада комбінованого удару сил РФ по Дніпру, повідомив голова ОВА Владислав Гайваненко.

«Вже двоє загиблих внаслідок атаки на Дніпро. Тіло ще однієї жінки з-під завалів дістали рятувальники. За оновленими даними, постраждалих 12. Семеро потерпілих перебувають у лікарні», – ідеться в повідомленні.

Кадри з Дніпра свідчать, що один із російських дронів влучив у дев’ятиповерховий будинок.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.