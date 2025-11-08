Унаслідок атаки РФ на Полтавщині є масові знеструмлення – влада

На Полтавщині після нічної атаки РФ застосовані екстрені відключення електроенергії, повідомила зранку 8 листопада компанія «Полтаваобленерго».

«У зв’язку з масованою ракетно-дроновою атакою ворога для запобігання порушення роботи об’єднаної енергосистеми України сьогодні з 7:14 за командою НЕК «Укренерго» у Полтавській області було застосовано Спеціальний графік аварійних відключень», – інформують енергетики.

Після удару в Кременчуці повністю відсутнє світло, вказав міський голова Віталій Малецький.

«Наразі електропостачання відсутнє на всій території міста. Очікуємо офіційну інформацію про наслідки від Полтавської ОВА та енергетиків. Водночас міська влада проводить усі необхідні заходи, щоб забезпечити роботу систем водопостачання, водовідведення та опалення в умовах повної відсутності електрики. Також розгортається робота пунктів незламності для мешканців міста», – вказав мер Кременчука.

У наступному повідомленні Малецький додав, що через знеструмлення вода в будинки подаватиметься за графіком – три години зранку і три години ввечері.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.