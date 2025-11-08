Втрати РФ на війні третій день поспіль наближаються до 1200 осіб – Генштаб

Російська армія втратила близько 1190 людей особового складу протягом попередньої доби, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України 8 листопада. У попередні дві доби Генштаб також повідомляв про значні втрати в армії РФ, які наближалися до 1200 за 24 години.

Командування оцінює загальні втрати Росії в близько 1 150 100 військових.

Штаб також оновив дані про втрати російської техніки:

11 330 танків

23 544 бойові броньовані машини (+1 за добу)

34 321 артилерійська система (+20)

1 538 реактивних систем залпового вогню (+3)

1 239 засобів протиповітряної оборони (+1)

428 літаків

347 гелікоптерів (+1)

78 928 безпілотників оперативно-тактичного рівня (+250)

3 918 крилатих ракет

28 кораблів і катерів

1 підводний човен

66 795 автомобілі і автоцистерни (+72)

3 993 одиницю спеціальної техніки.





Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.

Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни. Водночас президент України Володимир Зеленський 16 лютого в інтервʼю NBC News заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими понад 46 тисяч солдатів і близько 380 тисяч пораненими.

Читайте також: Зеленський: у Покровську перебуває 314 військових РФ, за три доби було 220 штурмів

1 серпня президент США Дональд Трамп навів дані про втрати України й Росії у повномасштабній війні, яку Москва веде з лютого 2022 року. «Мені щойно повідомили, що майже 20 тисяч російських солдатів загинули цього місяця у безглуздій війні з Україною. З початку року Росія втратила 112,5 тисячі солдатів… Україна, однак, також сильно постраждала. З 1 січня 2025 року вона втратила приблизно 8 тисяч солдатів, і це число не включає зниклих безвісти», – написав Трамп у власній мережі TruthSocial, не вказавши, хто саме надав йому ці дані.