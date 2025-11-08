Доступність посилання

Втрати РФ на війні третій день поспіль наближаються до 1200 осіб – Генштаб

Українські військові біля Покровська, Донеччина, жовтень 2025 року
Українські військові біля Покровська, Донеччина, жовтень 2025 року

Російська армія втратила близько 1190 людей особового складу протягом попередньої доби, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України 8 листопада. У попередні дві доби Генштаб також повідомляв про значні втрати в армії РФ, які наближалися до 1200 за 24 години.

Командування оцінює загальні втрати Росії в близько 1 150 100 військових.

Штаб також оновив дані про втрати російської техніки:

  • 11 330 танків
  • 23 544 бойові броньовані машини (+1 за добу)
  • 34 321 артилерійська система (+20)
  • 1 538 реактивних систем залпового вогню (+3)
  • 1 239 засобів протиповітряної оборони (+1)
  • 428 літаків
  • 347 гелікоптерів (+1)
  • 78 928 безпілотників оперативно-тактичного рівня (+250)
  • 3 918 крилатих ракет
  • 28 кораблів і катерів
  • 1 підводний човен
  • 66 795 автомобілі і автоцистерни (+72)
  • 3 993 одиницю спеціальної техніки.


Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.

Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни. Водночас президент України Володимир Зеленський 16 лютого в інтервʼю NBC News заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими понад 46 тисяч солдатів і близько 380 тисяч пораненими.

Читайте також: Зеленський: у Покровську перебуває 314 військових РФ, за три доби було 220 штурмів

1 серпня президент США Дональд Трамп навів дані про втрати України й Росії у повномасштабній війні, яку Москва веде з лютого 2022 року. «Мені щойно повідомили, що майже 20 тисяч російських солдатів загинули цього місяця у безглуздій війні з Україною. З початку року Росія втратила 112,5 тисячі солдатів… Україна, однак, також сильно постраждала. З 1 січня 2025 року вона втратила приблизно 8 тисяч солдатів, і це число не включає зниклих безвісти», – написав Трамп у власній мережі TruthSocial, не вказавши, хто саме надав йому ці дані.

