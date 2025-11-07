Російські втрати з початку війни сягають майже 1 мільйона 149 тисяч військових – Генштаб ЗСУ

Російська армія втратила близько 1170 людей особового складу протягом попередньої доби, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України 7 листопада.
Командування оцінює загальні втрати Росії в близько 1 148 910 військових.
Штаб також оновив дані про втрати російської техніки:
- 11 330 танків (+1 за добу)
- 23 543 бойові броньовані машини (+2)
- 34 301 артилерійська система (+13)
- 1 535 реактивних систем залпового вогню
- 1 238 засобів протиповітряної оборони (+1)
- 428 літаків
- 346 гелікоптерів
- 78 678 безпілотників оперативно-тактичного рівня (+248)
- 3 918 крилатих ракет
- 28 кораблів і катерів
- 1 підводний човен
- 66 723 автомобілі і автоцистерни (+65)
- 3 993 одиницю спеціальної техніки (+2).
Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.
Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни. Водночас президент України Володимир Зеленський 16 лютого в інтервʼю NBC News заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими понад 46 тисяч солдатів і близько 380 тисяч пораненими.
1 серпня президент США Дональд Трамп навів дані про втрати України й Росії у повномасштабній війні, яку Москва веде з лютого 2022 року. «Мені щойно повідомили, що майже 20 тисяч російських солдатів загинули цього місяця у безглуздій війні з Україною. З початку року Росія втратила 112,5 тисячі солдатів… Україна, однак, також сильно постраждала. З 1 січня 2025 року вона втратила приблизно 8 тисяч солдатів, і це число не включає зниклих безвісти», – написав Трамп у власній мережі TruthSocial, не вказавши, хто саме надав йому ці дані.
