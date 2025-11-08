«Укрзалізниця» повідомила про багатогодинні затримки поїздів через удари РФ на Полтавщині

У результаті російських ударів по Полтавській області є пошкодження, по кількох станціях відсутнє електропостачання, є пошкодження контактної мережі кількох ділянок, повідомила «Укрхалізниця» зранку 8 листопада.

«Через це низка потягів матиме суттєві затримки на шляху, оскільки рух зазначеними ділянками можливий лише тепловозами. Приміські рейси на Полтавщині і Харківщині також прямуватимуть із можливими затримками орієнтовно 1,5-2 години», – вказали в компанії.

Станом на восьму ранку затримки від трьох з половиною до шести з половиною годин мали сім поїздів далекого сполучення, найбільша серед них – у поїзда № 720 Київ – Харків.

«Для пасажирів поїзда №725 Харків – Київ Інтерсіті+ буде організована посадка по Полтаві, куди їх доправляємо електропотягом. Відповідно, пасажири поїзда №720 Київ – Харків Інтерсіті+ до кінцевої станції Харків будуть довезені з Полтави електропоїздом», – інформує «Укрзалізниця».





На Полтавщині після нічної атаки РФ застосовані екстрені відключення електроенергії, повідомила зранку 8 листопада компанія «Полтаваобленерго».

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.