«У застосунку будуть окремі безкоштовні рейси» – голова правління про програму «УЗ-3000»

У мобільному застосунку «Укрзалізниці» вже з’явився калькулятор кілометрів, який підраховує відстані попередніх подорожей пасажира. Саме за них нараховуватимуться бонусні кілометри, які можна буде використати замість грошей, повідомив голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський під час зустрічі з журналістами 7 листопада, передає Радіо Свобода.

«В середньому можна буде використати до чотирьох поїздок, але ми ще це вирішуємо. Подорожі можна розрахувати в калькуляторі, який уже є в застосунку. Фокус буде на позапікових рейсах, які будуть доступні в певній кількості на конкретні напрямки», – пояснив він.





За його словами, в додатку з’явиться спеціальний фільтр, який дозволить побачити окремі рейси, що доступні для оплати кілометрами. Пасажир зможе обрати дату, напрямок і час – і система покаже, які квитки можна придбати повністю або частково безкоштовно.

«Ми кожен такий квиток чітко бачимо: хто купив, за що, і маємо цю дельту розрахувати. Ми пропонуємо зробити ці квитки повністю безкоштовними. Ще є функція мінімальних платежів – страхові, у межах однієї-двох гривень, але вирішуємо, щоб це прибрати», – зазначив голова правління.

Перцовський додав, що перші «безкоштовні кілометри» пасажири зможуть використати після офіційного запуску програми, а система дозволить балансувати доходи компанії та попит на менш завантажені напрямки.

Голова правління «Укрзалізниці» очікує, що пілотний запуск програми розпочнеться у грудні для прифронтових територій. А повноцінний – на початку 2026 року.

1 листопада президент Володимир Зеленський повідомив, що доручив розробити програму транспортної підтримки, в рамках якої «Укрзалізниця» запропонувала надати українцю можливість безкоштовно проїхати 3 тисячі кілометрів поїздом у межах України.

Раніше Перцовський заявляв, що «Укрзалізниці» не потрібні додаткові кошти від держави на фінансування програми «УЗ-3000».



