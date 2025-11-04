Не потребує додаткового фінансування: в «Укрзалізниці» розповіли деталі програми «УЗ-3000»

«Укрзалізниці» не потрібні додаткові кошти від держави на фінансування програми «УЗ-3000». Про це під час зустрічі з журналістами повідомив голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський, передає кореспондентка Радіо Свобода.

За словами посадовця, програма здійснюватиметься за рахунок місць, які їздять порожніми в непіковий сезон. Також витрати планують компенсувати за рахунок перегляду цін на квитки преміум-сегменту.

Він каже, що програма «УЗ-3000» не стосуватиметься вагонів 1-го класу, СВ та міжнародного сполучення. Для цих категорій квитків УЗ планує паралельно вводити динамічну ціну і додаткові сервіси, щоб, зокрема, компенсувати витрати на програму.

«Щоб скомпенсувати можливу втрату доходу від тих, хто скористається «кілометрами», а так все одно їхав би за гроші, паралельно впроваджуємо компенсатори, зокрема більш гнучке ціноутворення в преміум-сегменті, який сьогодні ще зарегульований. Тож ці додаткові кілометри навантаження на державний бюджет не збільшують», – пояснив фінансування програми Перцовський.





За словами урядовців та голови «Укрзалізниці», програма триватиме чотири місяці – у період, коли попит на квитки нижчий. Як зазначив Перцовський у коментарі Радіо Свобода, минулого року близько мільйона місць залишалися вільними впродовж непікових чотирьох місяців зимового сезону.

«В період низького попиту на пасажирські перевезення «Укрзалізниця» має 200-250 тисяч на місяць незаповнених місць в поїздах далекого сполучення. І саме їх «Укрзалізниця» пропонує використати для соціальної програми. Ми хочемо збалансувати попит, заповнити ці місця й розвантажити пікові дати, коли квитків практично немає», – сказав голова правління компанії.

За даними опитування, яке провела «Укрзалізниця», велика частина пасажирів готові змінювати дату або навіть місяць подорожі, каже Перцовський.

Таким чином, у серпні, коли квитки розкуповують миттєво, «Укрзалізниця» перевозить близько 2,6 мільйона пасажирів, тоді як у лютому – лише 1,9 мільйона. Тож у період із меншим навантаженням компанія може дозаповнювати місця, пропонувати поїздки «за кілометри» й перевозити більше пасажирів без додаткових витрат.

Нині опрацьовуються деталі функціонування програми. Запрацює ініціатива в грудні. На першому етапі планують сфокусуватися на пасажирах із прифронтових територій. За словами Олексія Кулеби, міністра розвитку громад та територій, йдеться «про обласні центри, де загалом проживають 12 мільйонів людей».

Раніше Радіо Свобода повідомляло, що у 2025-му «Укрзалізниця» отримає від держави 13 мільярдів гривень, ще 16 мільярдів – наступного року, щоб компенсувати збитковість пасажирських перевезень.

«Уряд дає фінансування УЗ в складний період, це кошти платників податків, тому громадяни мають отримати підтримку від УЗ – ми створюємо можливість подорожувати по програмі УЗ-3000 та заповнити місця, які звичайно залишаються вільними», – зазначила Юлія Свириденко.

Водночас, за її словами, потрібно розуміти, що 16 мільярдів гривень підтримки Укрзалізниці на наступний рік не дорівнюють програмі «УЗ-3000».

1 листопада президент Володимир Зеленський повідомив, що доручив розробити програму транспортної підтримки, в рамках якої «Укрзалізниця» запропонувала надати українцю можливість безкоштовно проїхати 3 тисячі кілометрів поїздом у межах України.



