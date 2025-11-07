Голова правління «Укрзалізниці» розповів, коли запрацює програма «УЗ-3000»

Програма «УЗ-3000» запрацює в грудні – про це повідомив голова правління компанії «Укрзалізниця» Олександр Перцовський 7 листопада, передає кореспондент Радіо Свобода.

За його словами, передусім вона працюватиме для прифронтових регіонів, а в січні запрацює для всіх.





Перцовський припускає, що в найгіршому випадку програма коштуватиме «УЗ» 400 мільйонів гривень доходу.

Він очікує, що користування кілометрами можна буде відстежувати в додатку, там же – отримувати підказки напрямків, за якими їх можна використати.

Якщо програма буде успішною, голова правління припускає офлайн-формат, але наразі вважає за доцільне використовувати цифрову платформу. Він зазначив, що для літніх людей, яким важко користуватися мобільним застосунком, можливо залучити громадські організації:

«Поки реалістичним виглядає, що ми з певними організаціями, які працюють із літніми людьми, попрацюємо. Можна організувати спільні подорожі, залучити якісь локальні інституції, музеї, кафе тощо, зробити денний тур для цих людей. У той же Львів, Ужгород, Чернівці, Кам’янець-Подільський, там соціальні працівники певних громадських організацій допоможуть із використанням».

1 листопада президент Володимир Зеленський повідомив, що доручив розробити програму транспортної підтримки, в рамках якої «Укрзалізниця» запропонувала надати українцю можливість безкоштовно проїхати 3 тисячі кілометрів поїздом у межах України.

Раніше Перцовський заявляв, що «Укрзалізниці» не потрібні додаткові кошти від держави на фінансування програми «УЗ-3000».



