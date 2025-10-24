«Укрзалізниця»: дрон намагався атакувати поїзд на під’їзді до Краматорська, є пошкодження

На Донеччині на під’їзді до станції Краматорськ була спроба атаки поїзда №104/103 Львів-Краматорськ безпілотником, повідомляє у телеграмі компанія «Укрзалізниця».



«Влучити ворогу не вдалось, проте вибуховою хвилею пошкоджені вікна у трьох вагонах. Постраждалих немає», – йдеться у повідомленні.



У компанії зазначають, що посадка на поїзд у зворотному напрямку відбулася за розкладом – рейс №103/104 до Львова вже безпечно вирушив з Краматорська.



Постраждалі вагони буде замінено, додають в «Укрзалізниці».

Уранці «Укрзалізниця» попереджала, що рух поїздів на Кіровоградщині, Харківщині й Сумщині ускладнений через пошкодження інфраструктури внаслідок російських обстрілів.

Останнім часом війська РФ посилили свої атаки на залізничну інфраструктуру.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.