Шмигаль: літаки Gripen почнуть виробляти в Україні 2033 року, поставки винищувачів будуть раніше

Локалізація виробництва шведських винищувачів Gripen в Україні запланована на 2033 рік, повідомив міністр оборони Денис Шмигаль після засідання Ставки верховного головнокомандувача 7 листопада.

За його словами, напередодні відбулися переговори зі шведською стороною щодо поставки 150 літаків Gripen, а також локалізації їх виробництва в Україні.

«За результатами домовленості нашого президента з прем’єр-міністром Швеції, вчора ми відпрацювали з Міністерством оборони Швеції уже деталі майбутніх наших домовленостей. 150 «Гріпенів» класу «Еко» ми домовляємося, що будуть поставлені… Вчора ж був підписаний відповідний меморандум між однією з українських компаній і компанією Saab про майбутню локалізацію «Гріпенів» в Україні. Розраховуємо, що з 2033 року «Гріпен» буде значно локалізований в Україні, його виробництво – від крупновузлової збірки до локалізації окремих деталей», – сказав Шмигаль на брифінгу.

Президент Володимир Зеленський при цьому уточнив, що 2033 рік – це термін для відкриття заводу в Україні, і до цього часу Україна вже отримає «Гріпени».

Шмигаль додав, що Україна хоче отримати Gripen попереднього класу C і D якомога скоріше. «Ми наполягаємо, щоб це був 2026 рік, і ведемо перемовини з партнерами власне про це. А вже виробництво «Еко» «Гріпена» буде розпочинатися трошечки пізніше, але в дуже близьких межах в будь-якому випадку», – сказав міністр оборони.

За його словами, сторони також обговорили можливість початку тренування українських пілотів і механіків уже від початку 2026 року, «щоб сумістити в часі підготовку пілотів і механіків й отримання перших «Гріпенів».

Як повідомив Шмигаль, є домовленість про створення двох робочих груп. «Перша робоча група – це технічна, власне, про підготовку отримання «Гріпенів» і використання їх тут, в Україні. Друга робоча група – це фінансова робоча група, яка буде опрацьовувати питання цього контракту», – повідомив очільник Міноборони.

Минулого місяця президент Володимир Зеленський заявив, що перші з 150 літаків Gripen, які пообіцяла Швеція, мають зʼявитися в Україні наступного року.

22 жовтня шведський прем’єр Ульф Крістерссон повідомив, що Швеція й Україна підписали декларацію про наміри продати Києву від 100 до 150 винищувачів Gripen найсучаснішої серії Е. Шведський прем’єр додав, що це початок «довгої подорожі на наступні 10-15 років».

Відповідаючи на уточнення журналістів, чи може Україна отримати Gripen уже у 2026 році, Крістерссон повторив, що «це питання наразі не стоїть». Він пояснив, що партнери домовилися не вводити одночасно два різних типи бойових літаків під час війни, щоб не ускладнювати навчання й обслуговування.

Минулого року в Офісі президента повідомляли, що унікальною частиною безпекової угоди зі Швецією є надання спеціалізованих літаків ASC 890, а також перспектива передачі Україні літаків JAS 39 Gripen, включно з відповідним навчанням.

У серпні 2024 року стало відомо, що українські пілоти розпочали випробування шведських винищувачів Gripen.

Влада України від початку повномасштабного вторгнення Росії просила Захід надати сучасні винищувачі F-16. У 2023 році кілька країн за згодою США ухвалили рішення передати Києву такі літаки. Перші винищувачі F-16, що прибули до України, показали під час урочистостей до Дня Повітряних сил ЗСУ 4 серпня 2024 року.