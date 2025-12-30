Через атаки РФ знеструмлена частина споживачів на Чернігівщині, Харківщині та Сумщині

Російська армія продовжила атаки на енергетичну інфраструктуру протягом попередньої доби, заявляє оператор «Укренерго» 30 грудня. За даними компанії, РФ атакувала енергооб’єкти в прифронтових та прикордонних областях.

«Внаслідок цього – на ранок знеструмлена значна кількість споживачів на Чернігівщині. Також є повністю або частково знеструмлені населені пункти у Харківській та Сумській областях. Аварійно-відновлювальні роботи відбуваються з дотриманням вимог безпеки. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене обладнання в роботу», – заявляє оператор.

Раніше про атаки на енергетичну інфраструктуру Чернігівської області повідомило Міністерство енергетики. На ранок без електропостачання залишаються понад 75 тисяч споживачів. Також повністю або частково знеструмлені населені пункти в Харківській та Сумській областях.





Міненерго вказує на те, що частина енергооб’єктів уже неодноразово зазнавала атак:

«Кожне відновлення потребує значного часу та ресурсів, адже рівень пошкоджень у регіонах відрізняється. Саме через масштаб руйнувань наразі немає можливості повернутися до графіків погодинних відключень на лівобережжі Києва, у низці районів Київської області та на Одещині. Енергетики працюють цілодобово, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки атак».

За даними «Укренерго», споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження. На ранок 30 грудня його рівень був на 4,5% нижчим, ніж в цей же час у понеділок. Це пояснюють ясною погодою в західних і частині центральних областей України, що зумовлює ефективну роботу побутових сонячних електростанцій та зменшення енергоспоживання із загальної мережі.

Компанія нагадує про потребу ощадливого споживання електроенергії, тому що воно «сприятиме меншій тривалості вимушених знеструмлень».

Також внаслідок погодних умов – сильного вітру та налипання мокрого снігу – на ранок залишаються знеструмленими 14 населених пунктів у Тернопільській області, триває відновлення пошкоджених ліній.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону.

За даними Міненерго, станом на 12 грудня російські військові від початку цього року 4500 разів атакували об’єкти енергетичної інфраструктури України.

30 жовтня у Моніторинговій місії ООН з прав людини в Україні заявили, що через атаки РФ існує серйозний ризик небезпечних наслідків для цивільних осіб цієї зими, включно з тривалими перебоями в опаленні, електро- і водопостачанні. За даними ООН, такі перебої особливо болісно позначаться на вразливих групах населення, наприклад, людях старшого віку, особах з інвалідністю та сім’ях із малими дітьми.



