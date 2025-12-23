Свириденко: уряд звернувся до НКРЕКП про відтермінування змін тарифу на воду для населення

Кабінет міністрів звернувся до Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) про відтермінування запланованих тарифних змін на воду для населення, повідомила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко.

«Уряд звернувся до НКРЕКП про відтермінування запланованих тарифних змін. Наша позиція чітка: в умовах війни люди не повинні відчувати додаткового фінансового тиску. Разом з тим ми маємо знайти спільне рішення, яке збалансує інтереси споживачів і потреби надавачів послуг, водоканалів, як не мають втрачати і заходити в борги», – написала вона у телеграмі.

Свириденко додала, що уряд разом з НКРЕКП напрацюють спільне рішення.

Тариф на воду в Україні різниться залежно від міста та водоканалу, але для населення він залишається переважно на рівні 2022 року – в середньому близько 30-40 гривень за водопостачання та водовідведення. З’явилися повідомлення про можливе підвищення тарифів для населення.

В Україні планується підвищення тарифів на воду через збитковість водоканалів, зумовлену високою вартістю електроенергії та зношеними мережами, зокрема, повідомляв голова підкомітету Верховної Ради з питань енергозбереження та енергоефективності Сергій Нагорняк.



