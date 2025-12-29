«Укренерго»: через негоду є знеструмлення в 215 населених пунктах

Через погодні умови низка населених пунктів частково чи повністю залишилися без електроенергії, повідомляє оператор «Укренерго» 29 грудня.

«Через несприятливі погодні умови (сильний вітер, налипання мокрого снігу) – на ранок повністю або частково знеструмлені 215 населених пунктів. Ремонтні бригади обленерго працюють в усіх областях, що постраждали від негоди», – йдеться в зведенні.

Також триває ліквідація наслідків масованої повітряної атаки на енергооб’єкти в Києві та області. За даними компанії, на ранок понеділка знеструмленими залишаються близько 9 тисяч абонентів на Київщині. Аварійно-відновлювальні роботи цілодобово тривають у кожному з постраждалих регіонів.

У низці областей також тривають аварійні відключення електроенергії.

«Споживання електроенергії відповідає сезонним показникам. Сьогодні, 29 грудня, станом на 9:30, воно було на 3% нижчим, ніж в цей же час попереднього робочого дня – у п’ятницю. Причина таких змін – вища, порівняно з кінцем минулого тижня, температура повітря у більшості регіонів України», – повідомляє оператор.

Компанія просить максимально обмежити користування потужними електроприладами і перенести енергоємні процеси на нічні години.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону.

За даними Міненерго, станом на 12 грудня російські військові від початку цього року 4500 разів атакували об’єкти енергетичної інфраструктури України.

30 жовтня у Моніторинговій місії ООН з прав людини в Україні заявили, що через атаки РФ існує серйозний ризик небезпечних наслідків для цивільних осіб цієї зими, включно з тривалими перебоями в опаленні, електро- і водопостачанні. За даними ООН, такі перебої особливо болісно позначаться на вразливих групах населення, наприклад, людях старшого віку, особах з інвалідністю та сім’ях із малими дітьми.



