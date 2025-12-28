«Укренерго»: у більшості регіонів України завтра зберігатимуться вимкнення світла

У більшості регіонів України завтра, 28 грудня, будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності, повідомляє оператор енергосистеми «Укренерго».



У компанії нагадують, що причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.



Водночас повідомляється, що ситуація в енергосистемі може змінитись.

27 грудня після чергової російської масованої атаки очільник «Нафтогазу» Сергій Корецький сказав, що російські війська били «Шахедами» по об’єктах видобутку і ТЕЦ. За його словами, ці атаки «синхронізуються з похолоданням – ворог намагається скористатися морозами та піковим навантаженням, щоб вивести систему з ладу».

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону.

За даними Міненерго, станом на 12 грудня російські військові від початку цього року 4500 разів атакували об’єкти енергетичної інфраструктури України.

30 жовтня у Моніторинговій місії ООН з прав людини в Україні заявили, що через атаки РФ існує серйозний ризик небезпечних наслідків для цивільних осіб цієї зими, включно з тривалими перебоями в опаленні, електро- і водопостачанні. За даними ООН, такі перебої особливо болісно позначаться на вразливих групах населення, наприклад, людях старшого віку, особах з інвалідністю та сім’ях із малими дітьми.