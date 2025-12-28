На Запорізький АЕС розпочався ремонт ЛЕП – МАГАТЕ

У Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) 28 грудня заявили про локальне припинення вогню у районі Запорізької АЕС для проведення ремонту лінії електропередач (ЛЕП).

«Почалися критично важливі роботи з ремонту лінії електропередачі поблизу Запорізької АЕС в Україні після чергового локального припинення вогню, узгодженого за посередництвом МАГАТЕ, повідомив генеральний директор агентства Рафаель Гроссі. Команда МАГАТЕ контролює ремонт, який, як очікується, триватиме кілька днів і спрямований на запобігання ядерній аварії в умовах воєнного конфлікту», – йдеться в повідомленні.

Гроссі подякував обом сторонам за згоду на нове тимчасове «вікно тиші», яке дозволило відновити передачу електроенергії між розподільчими підстанціями Запорізької АЕС та Запорізької ТЕС.

Шість реакторів Запорізької АЕС перебувають у стані холодної зупинки з 2022 року. МАГАТЕ постійно присутнє на об’єкті для контролю за безпекою під час обстрілів.

Російські війська захопили найбільшу в Європі атомну електростанцію з шістьма реакторами в перші тижні вторгнення Москви в Україну в лютому 2022 року. Станція не виробляє електроенергію, але кожна сторона регулярно звинувачує іншу у бойових діях, що ставлять під загрозу ядерну безпеку.