Працювали на ЗАЕС, тепер працюють на БелАЕС. До чого тут «Росатом»?

На Білоруській АЕС на момент початку повномасштабної війни Росії проти України працювали приблизно 30 спеціалістів із Запорізької АЕС. Тепер вони отримують білоруське громадянство або повертаються на захоплену Росією атомну станцію в Енергодарі як співробітники корпорації «Росатом», зауважує Білоруська служба Радіо Свобода.

Нещодавно районна газета «Островецька правда» повідомила, що 30 жовтня «в кімнаті історії» місцевого РВВС відбулася урочиста церемонія складення присяги державі Білорусь трьома іноземними громадянами – Іриною Гостьовою, Андрієм Поліщуком і Миколою Чищевим. Як з’ясувала Білоруська служба Радіо Свобода, останні двоє людей до отримання білоруського громадянства були громадянами України і працювали на Запорізькій АЕС.

«Валіза, вокзал, БелАЕС»

Поінформоване джерело повідомило Радіо Свобода, що колишні співробітники ЗАЕС масово почали виїжджати з Енергодару Запорізької області на роботу в Білорусь у 2014 році, бо до цього багато хто з них уже брав участь у будівництві станції в Островці.

Після Майдану і початку війни у 2014 році до Білорусі поїхало достатньо багато наших спеціалістів

«Після Майдану і початку війни у 2014 році до Білорусі поїхало достатньо багато наших спеціалістів. Це були ті люди, які не змогли прийняти зміну влади», – сказав співрозмовник Радіо Свобода. У 2014 році в результаті Революції гідності тодішній президент України Віктор Янукович утік до Росії, а новим президентом у результаті виборів став Петро Порошенко.

Ще одне джерело повідомило Радіо Свобода, що спочатку на роботу на БелАЕС поїхав начальник другого блоку Запорізької АЕС Віктор Турельський, а за ним – і інші.

«І це сталося достатньо швидко і тихо, під гаслом «Валіза, вокзал, БелАЕС». Треба сказати, що це сталося без гучних скандалів і, тим більше, без явної образи на Україну. І керівництво станції не створювало їм жодних перешкод», – зазначив співрозмовник.

Віктор Турельський працював на БелАЕС заступником головного інженера з експлуатації АЕС, але у квітні 2024 року раптово помер.

«Він був хорошим спеціалістом, але мав залежність від алкоголю. Імовірно, через це передчасно і помер», – сказав співрозмовець Радіо Свобода.

Тоді керівництво Островецької станції назвало його «однією з ключових постатей БелАЕС», а його смерть – великою втратою.

Що відомо про Чищевого?

Островецька районка багато разів писала про Миколу Чищевого. Відомо, що він брав участь у будівництві Білоруської АЕС і приїхав на роботу вже у 2014 році. У нього є троє братів, які також працюють в атомній енергетиці. Один із них – Олексій – пішов добровольцем захищати Україну від агресії Росії і нещодавно загинув. Другий брат досі працює у сфері атомної енергетики в Україні.

На Запорізькій АЕС він почав працювати у 2001 році, починав, як і всі атомники, з машиніста насосних установок на береговій насосній станції. Потім став оператором реакторного відділення, старшим оператором, інженером реакторного відділення, провідним інженером з керування енергоблоком. Коли почав проходити підготовку на останню посаду, отримав запрошення на роботу на Островецьку АЕС.

Я не шкодую

«Я не шкодую. Бачу, що у моїх дітей у перспективі може бути зовсім інше майбутнє, ніж те, яке було б там. Плюси для мене і у професійному плані – це участь у новому проєкті нового покоління, отримання значного досвіду», – розповідав Микола Чищевий місцевим журналістам. Він також висловлював свою вдячність усім, з ким працював на Запорізькій АЕС.

У Миколи Чищевого є дружина і двоє синів.

Перед роботою на АЕС – стажування в Росії

Андрій Поліщук, який тепер також отримав білоруський паспорт, проходив стажування в Росії, щоб працювати на посаді начальника зміни турбінного відділення.

Він приїхав до Білорусі у 2016 році. Як і Микола Чищевий, він працював на Запорізькій АЕС, а також шість років на Бушерській АЕС в Ірані. Перед роботою на Білоруській АЕС навчався в Нововоронезькому навчально-тренувальному центрі, а потім стажувався на Нововоронезькій АЕС. Там же підготовку проходили 250 співробітників Білоруської АЕС.

Ще одне поінформоване джерело повідомило Радіо Свобода, що до Росії і Білорусі поїхало багато запорізького персоналу.

Спочатку поїхали за довгим рублем, а після захоплення російськими військами Запорізької АЕС повертаються на станцію, як окупанти, вже від російського концерну «Росатом»

«Спочатку поїхали за довгим рублем, а після захоплення російськими військами Запорізької АЕС повертаються на станцію, як окупанти, вже від російського концерну «Росатом». Проти таких слідчі Служби безпеки України порушили кримінальні справи, а деякі вже отримали і вирок», – повідомив співрозмовник Радіо Свобода.

У січні 2023 року радник генерального директора компанії «Росенергоатом» Ренат Карчаа заявляв про наміри привезти на Запорізьку АЕС співробітників Білоруської АЕС.

«На Білоруській атомній станції справді працює приблизно 40 співробітників Запорізької АЕС, які там підписали контракт ще задовго до початку «спеціальної воєнної операції» (так російська влада називає війну проти України – ред.). І ці люди хочуть повернутися додому – у них закінчується контракт наприкінці лютого цього року [2023]», – казав він.

Але чи сталося це – поки невідомо.

14 листопада стало відомо, що влада Білорусі вирішила побудувати в Островці третій блок атомної станції.

