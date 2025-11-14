«Енергоатом»: Запорізька АЕС знову втратила одну з ліній електропередачі

Запорізька атомна електростанція знову перебуває під загрозою блекауту, повідомила компанія «Енергоатом» 14 листопада.

За її даними, о 16:18 у п’ятницю станція втратила живлення однієї з двох зовнішніх ліній електропередачі – 750 кВ «ЗАЕС – Дніпровська», яка є основною для її живлення.

«Наразі станція отримує електропостачання для власних потреб лише від однієї лінії електропередачі. Забезпечення зовнішнього живлення станції, необхідного для безпечного функціонування, знову під загрозою», – йдеться в повідомленні.





У разі повного відключення від енергосистеми, додає компанія, на АЕС може статися черговий, 11-й блекаут, що становитиме «серйозну загрозу для радіаційної безпеки».

Міжнародне агентство з атомної енергетики наразі не коментувало про втрату ЗАЕС однієї з ліній живлення.

23 вересня «Енергоатом» заявив про десятий блекаут на окупованій РФ Запорізькій АЕС – була відключена остання лінія електропередачі, через яку АЕС отримувала живлення від української енергосистеми. До 23 жовтня ЗАЕС покладалася на аварійні дизель-генератори для забезпечення електроенергією, необхідною для виконання основних функцій ядерної безпеки і захисту.

Запорізька АЕС – найбільша атомна електростанція Європи. Російські війська окупували місто Енергодар і розташовану поблизу нього Запорізьку АЕС на початку березня 2022 року.

Територія станції періодично зазнає обстрілів, в яких Україна і Росія звинувачують одна одну. Українська сторона час від часу заявляє, що Запорізька атомна електростанція опиняється на межі блекауту через російські обстріли і як наслідок пошкодження ліній живлення.

Також Київ заявляв, що російська армія використовувала ЗАЕС для зберігання військової техніки і дислокації своїх військовослужбовців.



