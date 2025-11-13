США зняли санкції з АЕС, що будується «Росатомом» в Угорщині

Сполучені Штати зняли санкції з проєкту будівництва нових енергоблоків атомної електростанції в Угорщині – воно ведеться російською корпорацією «Росатом».



За словами держсекретаря США Марко Рубіо, виняток зроблено для забезпечення енергетичної безпеки Угорщини.



«Їм потрібно її добудувати. Але проєкт розроблений і здійснюється російською компанією, і ми хочемо, щоб його могли завершити», – сказав Рубіо на пресконференції в Канаді.

Держсекретар США пояснив також ухвалене Вашингтоном рішення зробити виняток з санкцій для постачання російських енергоресурсів до Угорщини. Він назвав ці постачання «незначною частиною російського експорту».



«Але це майже все, що купує Угорщина. І це буде глибоким фактором, що дестабілізує, якщо вони залишаться без цих поставок», – додав він.



Скасування санкцій США на російський експорт до Угорщини та будівництво АЕС було однією з ключових цілей візиту прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Вашингтона на початку листопада.



За даними МВФ, на Росію в 2024 році припадає 86 відсотків нафти, що імпортується Угорщиною. Втрата цього джерела енергоресурсів може призвести до зниження ВВП країни на 4%.





Президент США Дональд Трамп наполягає на тому, щоб європейські країни припинили купувати російську нафту, щоб зупинити доходи Москви, які вона використовує на війну проти України.

Минулого місяця Сполучені Штати запровадили санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній у той час, як розчарування Трампа зростало через відмову президента Росії Володимира Путіна припинити війну проти України.