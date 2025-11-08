Сибіга про атаку на енергетику: «Росія свідомо ставить під загрозу ядерну безпеку Європи»

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга увечері 8 листопада прокоментував атаку Росії на українську енергетику минулої ночі.

Він вказав на те, що РФ знову спрямовувала удари на підстанції, які живлять Хмельницьку та Рівненську атомні електростанції.

«Це були не випадкові, а добре сплановані удари. Росія свідомо ставить під загрозу ядерну безпеку Європи», – повідомив міністр.

Він закликав терміново скликати засідання Ради керуючих МАГАТЕ, щоб відреагувати на ці ризики. Також дипломат закликав всі держави, які цінують ядерну безпеку, зокрема, Китай і Індію, «вимагати від Росії припинити безрозсудні атаки на ядерну енергетику, що створюють ризик катастрофічного інциденту».

Читайте також: Гринчук розповіла про стабілізацію енергосистеми після масштабної балістичної атаки РФ

«Потрібен глобальний тиск, щоб змусити Москву припинити її ядерний шантаж», – додав Сибіга.

Після масованої російської атаки вночі проти 8 листопада оператор «Укренерго» анонсував дію обмежень енергоспоживання обсягом від двох до чотирьох черг 9 листопада. Компанія «ДТЕК» повідомляла про ураження своєї теплоелектростанції.

Росія вчергове атакувала Україну вночі проти 8 листопада. За даними Повітряних сил, війська РФ запустили 45 ракет, із яких 32 були балістичними, а також 458 дронів. Сили ППО збили або подавили 415 повітряних цілей. Зокрема, наразі відомо про трьох загиблих у Дніпрі.



