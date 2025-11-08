«Наймасованіший удар»: «Центренерго» повідомляє про зупинку генерації після атаки РФ

Теплоелектростанції компанії «Центренерго» зупинили роботу через російську атаку вночі проти 8 листопада, заявляє компанія на своїй фейсбук-сторінці.

Підприємство назвало атаку «наймасованішим ударом по нашим ТЕС з початку війни».

«Небачена раніше кількість ракет та незліченна кількість дронів, які по кілька штук на хвилину цілили по тих самих ТЕС, які ми відновили після нищівної атаки 2024 року», – йдеться в повідомленні.

Читайте також: «ДТЕК» повідомляє про ще один удар Росії по теплоелектростанції

«Центренерго» зазначає, що удари по генерації мали місце менше ніж за місяць після попередньої атаки. Пресслужба нагадує, що станції є цивільними об’єктами, на яких працюють цивільні люди.

«Ми зупинилися… Нині – нуль генерації. Нуль! Ми втратили те, що відновлювали в цілодобовому режимі. Повністю!» – заявили в компанії.

За повідомленням, після нічного удару тривають відновлювальні роботи:

«Ремонтні бригади роблять все можливе і необхідне для якнайшвидшої ліквідації наслідків атаки. Ми зробимо усе, аби відновити зруйноване якнайшвидше!»

Читайте також: На Одещині через удар РФ пошкоджений енергооб’єкт – ОВА

Водночас компанія зазначає, що збиття балістичних ракет – «надскладне завдання», можливе лише для кількох систем у світі.

До структури «Центренерго» входять три теплові електростанції: Трипільська ТЕС у Київській області, Зміївська ТЕС у Харківській області та Вуглегірська ТЕС на Донеччині, а також відокремлений підрозділ «Ременерго» в Черкасах.

Після масованої російської атаки вночі проти 8 листопада оператор «Укренерго» анонсував дію обмежень енергоспоживання обсягом від двох до чотирьох черг 9 листопада. Компанія «ДТЕК» повідомляла про ураження своєї теплоелектростанції.