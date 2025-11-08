Доступність посилання

ВАЖЛИВО
Новини | Суспільство

«Наймасованіший удар»: «Центренерго» повідомляє про зупинку генерації після атаки РФ

Зміївська теплова електрична станція, що входить до структури «Центренерго», архівне фото
Зміївська теплова електрична станція, що входить до структури «Центренерго», архівне фото

Теплоелектростанції компанії «Центренерго» зупинили роботу через російську атаку вночі проти 8 листопада, заявляє компанія на своїй фейсбук-сторінці.

Підприємство назвало атаку «наймасованішим ударом по нашим ТЕС з початку війни».

«Небачена раніше кількість ракет та незліченна кількість дронів, які по кілька штук на хвилину цілили по тих самих ТЕС, які ми відновили після нищівної атаки 2024 року», – йдеться в повідомленні.

Читайте також: «ДТЕК» повідомляє про ще один удар Росії по теплоелектростанції

«Центренерго» зазначає, що удари по генерації мали місце менше ніж за місяць після попередньої атаки. Пресслужба нагадує, що станції є цивільними об’єктами, на яких працюють цивільні люди.

«Ми зупинилися… Нині – нуль генерації. Нуль! Ми втратили те, що відновлювали в цілодобовому режимі. Повністю!» – заявили в компанії.

За повідомленням, після нічного удару тривають відновлювальні роботи:

«Ремонтні бригади роблять все можливе і необхідне для якнайшвидшої ліквідації наслідків атаки. Ми зробимо усе, аби відновити зруйноване якнайшвидше!»

Читайте також: На Одещині через удар РФ пошкоджений енергооб’єкт – ОВА

Водночас компанія зазначає, що збиття балістичних ракет – «надскладне завдання», можливе лише для кількох систем у світі.

До структури «Центренерго» входять три теплові електростанції: Трипільська ТЕС у Київській області, Зміївська ТЕС у Харківській області та Вуглегірська ТЕС на Донеччині, а також відокремлений підрозділ «Ременерго» в Черкасах.

Після масованої російської атаки вночі проти 8 листопада оператор «Укренерго» анонсував дію обмежень енергоспоживання обсягом від двох до чотирьох черг 9 листопада. Компанія «ДТЕК» повідомляла про ураження своєї теплоелектростанції.

