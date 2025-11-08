«ДТЕК» повідомляє про ще один удар Росії по теплоелектростанції

Росія вчергове атакувала теплоелектростанцію компанії «ДТЕК», повідомляє її пресслужба 8 листопада.

«Серйозно пошкоджено обладнання. Працюємо над усуненням наслідків обстрілу», – йдеться в повідомленні.

Компанія не уточнює, де розташована пошкоджена ТЕС.

За даними «ДТЕК», від початку повномасштабного російського вторгнення її теплоелектростанції зазнали атак понад 210 разів.

Оператор «Укренерго» анонсує, що заходи обмеження триватимуть до кінця доби 8 листопада. Завтра вони діятимуть протягом всієї доби обсягом від двох до чотирьох черг.

Також обмеження потужності триватимуть для промислових споживачів.

Росія вчергове атакувала Україну вночі проти 8 листопада. За даними Повітряних сил, війська РФ запустили 45 ракет, із яких 32 були балістичними, а також 458 дронів. Сили ППО збили або подавили 415 повітряних цілей. Зокрема, наразі відомо про трьох загиблих у Дніпрі.

Російські військові впродовж осені активізували обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону.

У серпні Міненерго повідомляло, що від березня 2025 року російські сили здійснили понад 2900 атак на енергетичну інфраструктуру України.



