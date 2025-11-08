Число загиблих у Дніпрі зросло до трьох, одну людину ще шукають – Філатов

У Дніпрі до трьох зросла кількість загиблих унаслідок нічного російського удару по багатоповерхівці, повідомив міський голова Борис Філатов.

«Доки не буде закінчена рятувальна операція, на жаль, кількість жертв буде рости. Вже три людини загинуло, ще одну не можуть знайти. Також, скоріш за все, як на 118-му будинку, прийдеться демонтувати два підʼїзди», – написав Філатов, згадуючи про інший будинок у мікрорайоні «Перемога», де 14 січня 2023 року загинули 46 людей.

Кадри з Дніпра свідчать, що один із російських дронів влучив у багатоповерховий будинок.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.