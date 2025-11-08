Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Суспільство

Прокуратура: армія РФ поцілила дроном у маршрутку на Донеччині, поранені цивільні

Ukraine -- Donetsk region, Kindrativka, Russian FPV drone hitting a minibus, 8Nov
Ukraine -- Donetsk region, Kindrativka, Russian FPV drone hitting a minibus, 8Nov

Російські війська атакували маршрутку в Дружківській територіальній громади, повідомляє Донецька обласна прокуратура 8 листопада.

Відомство уточнює, що військові РФ вдарили FPV-дроном по автомобілю «Газель», який здійснював приватні перевезення, в селі Кіндратівка.

«В результаті влучання БпЛА постраждали 47-річний водій маршрутки та двоє його пасажирів – чоловіки 71 та 86 років. Вони дістали мінно-вибухові травми, опіки голови та кінцівок та контузії», – йдеться в повідомленні.


Поранених доставили до медичного закладу, їм надали медичну допомогу, додає прокуратура.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом воєнного злочину.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Дрон РФ атакував евакуаційне авто гуманітарної місії «Проліска» (відео) Дрон РФ атакував евакуаційне авто гуманітарної місії «Проліска» (відео)
Embed
Дрон РФ атакував евакуаційне авто гуманітарної місії «Проліска» (відео)

No media source currently available

0:00 0:01:24 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ


Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

XS
SM
MD
LG