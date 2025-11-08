Прокуратура: армія РФ поцілила дроном у маршрутку на Донеччині, поранені цивільні

Російські війська атакували маршрутку в Дружківській територіальній громади, повідомляє Донецька обласна прокуратура 8 листопада.

Відомство уточнює, що військові РФ вдарили FPV-дроном по автомобілю «Газель», який здійснював приватні перевезення, в селі Кіндратівка.

«В результаті влучання БпЛА постраждали 47-річний водій маршрутки та двоє його пасажирів – чоловіки 71 та 86 років. Вони дістали мінно-вибухові травми, опіки голови та кінцівок та контузії», – йдеться в повідомленні.





Поранених доставили до медичного закладу, їм надали медичну допомогу, додає прокуратура.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом воєнного злочину.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



