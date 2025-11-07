Споживання електроенергії зростає, графіки відключень діють в обсязі однієї черги – «Укренерго»

Унаслідок зумовленої російськими обстрілами ситуації в енергосистемі графіки відключень обсягом однієї черги діють у більшості регіонів України, повідомила 7 листопада компанія «Укренерго»

«Також у період з 08:00 до 22:00 застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу», – додають в «Укренерго».

Також у компанії вказали, що через російські удари залишається знеструмленою значна кількість споживачів на Дніпропетровщині та Донеччині.

«Аварійно-відновлювальні роботи в усіх постраждалих від обстрілів регіонах тривають. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх споживачів», – відзначають фахівці.

У компанії наголошують, що споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання.

«Сьогодні, 7 листопада, станом на 6:30, воно було на 1,9% вищим, ніж у цей час попереднього дня – у четвер. Вчора, 6 листопада, добовий максимум споживання був зафіксований вранці. Він був на 4,9% вищим, ніж максимум попереднього дня – в середу», – йдеться в повідомленні.

В «Укренерго» попросили споживачів про ощадливе споживання електроенергії та обмеження користування потужними електроприладами до 22:00.

Російські військові впродовж осені активізували обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону.

У серпні Міненерго повідомляло, що від березня 2025 року російські сили здійснили понад 2900 атак на енергетичну інфраструктуру України.