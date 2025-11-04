Віцепрем’єр Кулеба розповів про захист енергооб’єктів та зміну тактики атак по енергетиці

Уряд виділив додатково 6 мільярдів гривень на захист близько 120 об’єктів енергетики. Фізичним захистом цих об’єктів опікуватиметься Агентство з відновлення, повідомив віцепрем’єр з відновлення України, міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба під час спілкування з журналістами 4 листопада.

За словами урядовця, це рішення було ухвалене через те, що Росія змінила тактику ударів, наростила атаки «Шахедами» і почала бити десятками цих дронів в одну точку по невеликих підстанціях.

«Ворог щоразу міняє тактику ударів, відповідно до цього адаптуються й наші рішення. Не всі вони є публічними з безпекових причин», – зазначив Олексій Кулеба.

Урядовець також розповів, що будівництво захисту енергооб’єктів триває постійно з 2023 року, відколи Росія стала прицільно бити по критичній інфраструктурі України.

«У 2023 році було рішення захистити найбільші енергетичні об’єкти Укренерго комплексом заходів, зокрема і фізичним. Усього це близько сотні великих елементів, які потребували захисту. З цього числа 46 елементів на 22 підстанціях захищало Агентство відновлення. З них – 38 елементів повністю виконані. Ще вісім готові на 90% та будуть виконані до кінця року», – так ситуацію із захистом об’єктів енергетики пояснив віцепрем’єр.

Кабмін також виділив кошти на захист об’єктів енергетики у прифронтових регіонах, повідомила Юлія Свириденко.

«Уряд у серпні-вересні виділив понад 1,5 мільярда гривень на захист енергооб’єктів у прифронтових регіонах, створили резерв матеріалів для швидкого відновлення, триває постійна комунікація з партнерами щодо надання України більше систем ППО», – зазначила прем’єр-міністерка.

Російські військові восени активізували обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону.

Сили РФ регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.