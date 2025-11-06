«Укренерго»: завтра у більшості областей України продовжують діяти обмеження споживання

Оператор енергосистеми «Укренерго» заявляє, що через наслідки атак РФ на енергооб’єкти завтра, 7 листопада, у більшості регіонів України вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання.

За повідомленням, для населення будуть діяти графіки погодинних відключень: з 08:00 до 21:00 обсягом від 0.5 до 1.5 черги – це дещо менше, ніж було сьогодні, також для промислових споживачів з 08:00 до 22:00 діятимуть графіки обмеження потужності.

З початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) прогнозували, що Росія може посилити свої атаки для погіршення стану української енергетичної інфраструктури напередодні майбутньої зими.

Російські військові впродовж останніх тижнів активізували обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону.

30 жовтня у Моніторинговій місії ООН з прав людини в Україні заявили, що через атаки РФ існує серйозний ризик небезпечних наслідків для цивільних осіб цієї зими, включно з тривалими перебоями в опаленні, електро- і водопостачанні. За даними ООН, такі перебої особливо болісно позначаться на вразливих групах населення, наприклад, людях старшого віку, особах з інвалідністю та сім’ях із малими дітьми.

У серпні Міненерго повідомляло, що від березня 2025 року російські сили здійснили понад 2900 атак на енергетичну інфраструктуру України.



