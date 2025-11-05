«Укренерго»: споживання електроенергії 6 листопада обмежуватимуть у всіх областях

Оператор української енергосистеми «Укренерго» попереджає, що 6 листопада буде обмежуватися споживання електроенергії з 08:00 до 22:00 в усіх регіонах.

«Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти. Час і обсяг застосування обмежень будуть такими: графіки погодинних відключень – з 08:00 до 22:00 – обсягом від 0,5 до 2 черг; графіки обмеження потужності – з 08:00 до 22:00 – для промислових споживачів», – йдеться в повідомленні.

Оператор енергосистеми попереджає, що час і обсяг застосування обмежень можуть змінитися.

Російські військові впродовж останніх тижнів активізували обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону.

30 жовтня у Моніторинговій місії ООН з прав людини в Україні заявили, що через атаки РФ існує серйозний ризик небезпечних наслідків для цивільних осіб цієї зими, включно з тривалими перебоями в опаленні, електро- і водопостачанні. За даними ООН, такі перебої особливо болісно позначаться на вразливих групах населення, наприклад, людях старшого віку, особах з інвалідністю та сім’ях із малими дітьми.

У серпні Міненерго повідомляло, що від березня 2025 року російські сили здійснили понад 2900 атак на енергетичну інфраструктуру України.